В Україні хочуть запровадити ідентифікацію SIM-карт та блокування зв’язку — що про це відом

Чоловік тримає в руках мобільний телефон. Фото: Unsplash

У Верховній Раді України (ВРУ) тривають обговорення щодо вимкнення мобільного зв’язку під час атак БПЛА. До того ж українцям готують ще одне нововведення.

Про це йдеться у повідомленні Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Що відомо

Учасники засідання підкреслили, що російські ударні безпілотники усе частіше використовують українську телеком-інфраструктуру для:

навігації;

передачі даних;

керування.

Найбільша загроза пов'язана із SIM-картками невідомого походження, які без будь-яких обмежень продаються на "сірому" ринку. У зв’язку з цим були запропоновані деякі технічні та правові рішення, серед яких і відключення зв’язку під час тривоги у зонах ризику.

Також на засіданні була озвучена інформація, що 80% мобільних абонентів досі неідентифіковані, тож цим можуть скористатися не тільки окупанти, а кібершахраї. Так, очільник підкомітету Олександр Федієнко підкреслив, що багато мобільних номерів використовуються як фінансові — для:

банківських транзакцій;

доступу до онлайн-банкінгу;

верифікації.

Якщо такий номер не прив’язаний до конкретної особи, банківська система вважає, що він нікому не належить, хоча фактично у нього є власник. Це створює вразливість до атак з боку шахраїв або спецслужб. Тому паралельно з обговоренням тимчасового вимкнення мобільного зв’язку ведеться активна підготовка законодавчих ініціатив, які зобов’яжуть мобільних операторів ідентифікувати всіх абонентів: як нових, так і наявних.

Якщо влада вирішить, що ініціативи потрібно реалізувати на практиці, в українців можуть виникати проблеми з мобільним зв'язком під час повітряних тривог, але на окремих територіях. Користуватися зв'язком стане складніше, однак це обмеження є виправданим — це знизить ризики ворожих атак через телеком-канали.

Також кожного абонента планують зобов’язати пройти процедуру верифікації:

надати документи;

підтвердити особу;

отримати персоніфіковану SIM-карту.

"Це матиме як безпекові переваги, так і певні незручності для громадян, зокрема для тих, хто користується кількома номерами чи SIM-картами без паспорта", — йдеться у повідомленні.

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