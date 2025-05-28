Українські мобільні оператори продовжили дію пільгового роумінгу — що відомо

Дівчина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

У різних країнах Європи продовжують перебувати мільйони українців, які опинилися поза межами Батьківщини через повномасштабну війну з РФ. Людям важливо залишатися на зв'язку з рідними та друзями, які залишилися жити в Україні, тож українські мобільні оператори ще у 2023 році уклали з європейськими колегами про безплатний роумінг для біженців.

Як повідомляють у Telegram-каналі "Мобільний зв'язок України", lifecell та Vodafone Ukraine продовжать дію безплатних послуг у роумінгу для своїх абонентів.

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Що пропонує lifecell та Vodafone Ukraine своїм абонентам за кордоном

Так, за попередньою інформацією, компанія lifecell повідомила користувачів, що продовжить акцію "Гігабайти без кордонів" та "Хвилини для України" до 31 грудня 2025 року.

У Vodafone Ukraine теж залишать своїм клієнтам можливість користуватися безплатним роумінгом, однак акція буде коротшою за часом, ніж у lifecell. Так, послуга "Доступний роумінг у подарунок" діятиме до 30 листопада.

"Ці послуги дозволяють абонентам використовувати частини пакетів послуг у роумінгу без додаткової оплати", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

З 1 червня нові абоненти Київстару не зможуть користуватися тарифом "Нагода" для Домашнього Інтернету. Натомість користувачам пропонують підключати тарифи "Удача" (за 200 грн/міс.), "Дім" (за 350 грн/міс.), "Оберіг РІК" (за 165 грн/міс.) та "Оберіг" (за 200 грн/міс.).

Раніше ми розповідали, що мобільні оператори в Україні пропонують своїм абонентам різноманітні тарифні плани. Відомо, які з них є найдешевшими для підключення у травні. Дізнавайтесь також, як батькам обрати мобільний тариф для своїх дітей.