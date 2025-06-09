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Главная Финансы В Украине исчезнет мобильная связь — где и когда хотят выключать

В Украине исчезнет мобильная связь — где и когда хотят выключать

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 15:22
В Украине хотят ввести идентификацию SIM-карт и блокировку связи — что об этом известно
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Фото: Unsplash

В Верховной Раде Украины (ВРУ) продолжаются обсуждения по отключению мобильной связи во время атак БПЛА. К тому же украинцам готовят еще одно нововведение.

Об этом говорится в сообщении Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Что известно

Участники заседания подчеркнули, что российские ударные беспилотники все чаще используют украинскую телеком-инфраструктуру для:

  • навигации;
  • передачи данных;
  • управления.

Наибольшая угроза связана с SIM-картами неизвестного происхождения, которые без каких-либо ограничений продаются на "сером" рынке. В связи с этим были предложены некоторые технические и правовые решения, среди которых и отключение связи во время тревоги в зонах риска.

Также на заседании была озвучена информация, что 80% мобильных абонентов до сих пор неидентифицированы, поэтому этим могут воспользоваться не только оккупанты, а кибермошенники. Так, глава подкомитета Александр Федиенко подчеркнул, что многие мобильные номера используются как финансовые - для:

  • банковских транзакций;
  • доступа к онлайн-банкингу;
  • верификации.

Если такой номер не привязан к конкретному лицу, банковская система считает, что он никому не принадлежит, хотя фактически у него есть владелец. Это создает уязвимость к атакам со стороны мошенников или спецслужб. Поэтому параллельно с обсуждением временного отключения мобильной связи ведется активная подготовка законодательных инициатив, которые обяжут мобильных операторов идентифицировать всех абонентов: как новых, так и существующих.

Если власти решат, что инициативы нужно реализовать на практике, у украинцев могут возникать проблемы с мобильной связью во время воздушных тревог, но на отдельных территориях. Пользоваться связью станет сложнее, однако это ограничение оправдано - это снизит риски вражеских атак через телеком-каналы.

Также каждого абонента планируют обязать пройти процедуру верификации:

  • предоставить документы;
  • подтвердить личность;
  • получить персонифицированную SIM-карту.

"Это будет иметь как преимущества в области безопасности, так и определенные неудобства для граждан, в частности для тех, кто пользуется несколькими номерами или SIM-картами без паспорта", — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что ряд мобильных операторов Украины продолжил льготный роуминг для своих клиентов. Известно, какие компании будут предоставлять скидки украинцам. Узнавайте также, какими будут тарифы в lifecell в 2025 году.

воздушная тревога война в Украине мобильный оператор БпЛА отключения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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