В Украине хотят ввести идентификацию SIM-карт и блокировку связи — что об этом известно

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Фото: Unsplash

В Верховной Раде Украины (ВРУ) продолжаются обсуждения по отключению мобильной связи во время атак БПЛА. К тому же украинцам готовят еще одно нововведение.

Об этом говорится в сообщении Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Что известно

Участники заседания подчеркнули, что российские ударные беспилотники все чаще используют украинскую телеком-инфраструктуру для:

навигации;

передачи данных;

управления.

Наибольшая угроза связана с SIM-картами неизвестного происхождения, которые без каких-либо ограничений продаются на "сером" рынке. В связи с этим были предложены некоторые технические и правовые решения, среди которых и отключение связи во время тревоги в зонах риска.

Также на заседании была озвучена информация, что 80% мобильных абонентов до сих пор неидентифицированы, поэтому этим могут воспользоваться не только оккупанты, а кибермошенники. Так, глава подкомитета Александр Федиенко подчеркнул, что многие мобильные номера используются как финансовые - для:

банковских транзакций;

доступа к онлайн-банкингу;

верификации.

Если такой номер не привязан к конкретному лицу, банковская система считает, что он никому не принадлежит, хотя фактически у него есть владелец. Это создает уязвимость к атакам со стороны мошенников или спецслужб. Поэтому параллельно с обсуждением временного отключения мобильной связи ведется активная подготовка законодательных инициатив, которые обяжут мобильных операторов идентифицировать всех абонентов: как новых, так и существующих.

Если власти решат, что инициативы нужно реализовать на практике, у украинцев могут возникать проблемы с мобильной связью во время воздушных тревог, но на отдельных территориях. Пользоваться связью станет сложнее, однако это ограничение оправдано - это снизит риски вражеских атак через телеком-каналы.

Также каждого абонента планируют обязать пройти процедуру верификации:

предоставить документы;

подтвердить личность;

получить персонифицированную SIM-карту.

"Это будет иметь как преимущества в области безопасности, так и определенные неудобства для граждан, в частности для тех, кто пользуется несколькими номерами или SIM-картами без паспорта", — говорится в сообщении.

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