Цены на овощи — как изменится стоимость борщового набора в Украине

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Из-за аномальной жары и засухи урожайность овощей на юге Украины снизилась более чем на 30%. Это приведет к тому, что цены на овощи, в том числе ингредиенты "борщевого набора", останутся на высоком уровне. Дополнительно рост затрат на электроэнергию и логистику также повлияет на формирование цен, поэтому снижение стоимости в ближайшее время не следует ожидать.

Об этом сообщает EastFruit.

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Ситуация в Николаевской области, которая является ключевым регионом для выращивания овощей, одна из самых сложных.

Согласно информации главы группы компаний ООО "СП "ПАЭК", занимающихся производством овощной продукции на юге Украины Юрия Кормышкина, снижение урожайности в среднем составляет более 30%. Для некоторых культур, в частности капусты, потеря урожая достигла 45-50%.

Засуха повлияла не только на ранний урожай, но и на летние посевы, что привело к дополнительным потерям. Особенно сильно пострадала среднепоздняя капуста: предприятие потеряло примерно четверть урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Высаженная в июле рассада не смогла прижиться из-за высоких температур воздуха, что сделало невозможным нормальное развитие растений. Подобная ситуация наблюдается также в других регионах юга Украины, где изменения климата наиболее ощутимы.

Какие будут цены на овощи

Снижение урожайности овощей будет оказывать непосредственное влияние на экономическую ситуацию как для аграриев, так и для потребителей. По оценкам экспертов, цены на овощи, в том числе на составляющие "борщового набора" (картофель, морковь, капуста, лук), останутся высокими, и надеяться на их снижение не стоит. Это обусловлено несколькими факторами:

Рост накладных расходов. Овощи летнего урожая в большинстве своем подлежат длительному хранению в овощехранилищах и холодильниках, что приводит к увеличению расходов на аренду складов и электроэнергию. В настоящее время стоимость электроэнергии в Украине выросла до 8-10 грн за кВт-час, что существенно влияет на общую стоимость продукции.

Овощи летнего урожая в большинстве своем подлежат длительному хранению в овощехранилищах и холодильниках, что приводит к увеличению расходов на аренду складов и электроэнергию. В настоящее время стоимость электроэнергии в Украине выросла до 8-10 грн за кВт-час, что существенно влияет на общую стоимость продукции. Повышение стоимости горючего и логистики. С сентября 2023 г. акцизы на дизельное топливо и бензин были увеличены на 13,5% и 27,3% соответственно, что ведет к росту расходов на транспортные услуги и логистику. Это особенно важно для производителей, которым необходимо транспортировать продукцию в хранилища или рынки.

С сентября 2023 г. акцизы на дизельное топливо и бензин были увеличены на 13,5% и 27,3% соответственно, что ведет к росту расходов на транспортные услуги и логистику. Это особенно важно для производителей, которым необходимо транспортировать продукцию в хранилища или рынки. Проблемы с электроснабжением и использованием генераторов. В случае отключения электроэнергии производители вынуждены использовать дизельные генераторы для обеспечения работы овощехранилищ, что также повышает затраты на хранение продукции. Дополнительные расходы на топливо только усиливают экономическое давление на фермеров.

В случае отключения электроэнергии производители вынуждены использовать дизельные генераторы для обеспечения работы овощехранилищ, что также повышает затраты на хранение продукции. Дополнительные расходы на топливо только усиливают экономическое давление на фермеров. Налоговая погрузка и рост расходов на заработную плату. Рост ставок НДФЛ и военного сбора, а также повышение минимальной заработной платы приводят к увеличению затрат на производство и реализацию продукции.

Учитывая общую экономическую ситуацию и влияние неблагоприятных погодных условий, эксперты рекомендуют потребителям заранее позаботиться о запасах овощей на зиму. Юрий Кормышкин отмечает, что ожидать снижения цен на овощи в ближайшее время не стоит, поэтому закупка продукции уже сейчас может стать выгодной стратегией для тех, кто может их хранить.

Несмотря на сложную ситуацию, аграрии Николаевской области продолжают расширять площади под овощные культуры. По данным департамента агропромышленного комплекса Николаевской областной военной администрации, в 2024 году площади под овощами достигли более 30 тысяч гектаров. Половина из них отведена под картофель, а также другие популярные овощи, такие, как помидоры, огурцы и кабачки.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце лета 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась, достигнув 7,5% в годовом исчислении по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты.

Мы также писали, что в ближайшее время цены на продукты питания в Украине могут ощутимо вырасти. Повышение акциза на горючее, сложная ситуация в энергетике и экономический кризис, вызванный войной, заставляют цифры на ценниках становиться все больше. Впрочем, сезонные продукты в сентябре могут наоборот удешевить, потому что некоторые аграрии будут вынуждены продавать свою продукцию.