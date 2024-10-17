Провайдери піднімають тарифи — чому в Україні дорожчає інтернет

Робота за ноутбуком. Фото: УНІАН

На початку 2025 року року інтернет для певної кількості абонентів може стати дорожчим. Це пов'язано з тим, що провайдерів, які раніше працювали на спрощеній системі оподаткування, з 1 жовтня перевели на загальну систему.

Про це розповів член правління Інтернет-асоціації України Олександр Арутюнян в інтерв’ю LIGA.net.

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За його словами, провайдери піднімуть тарифи через те, що відтепер вони змушені платити вищі податки та наймати додаткових фахівців для ведення бухгалтерії.

"Оскільки скасування спрощеної системи все ж відбулося (на нашу думку в незаконний спосіб), відповідно, провайдери підняли вартість своїх тарифних пакетів. І це тільки перший крок. Провайдер не може підіймати тарифи на всю суму своїх витрат", — пояснив Арутюнян.

Він зазначив, що другий етап відбудеться на початку наступного року, і в результаті інтернет знову може подорожчати для певної кількості абонентів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році суттєво підвищать податки та військовий збір. Нового перегляду податкових ставок слід очікувати також 2025 року.

Ми також розповідали, що народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував ухвалення законопроєкту щодо збільшення податків. Зокрема, він зазначив, що підвищення військового збору негативно вплине на зарплати українців.