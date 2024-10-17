Провайдеры поднимают тарифы — почему в Украине дорожает интернет

Работа за ноутбуком. Фото: УНІАН

В начале 2025 года Интернет для определенного количества абонентов может стать дороже. Это связано с тем, что провайдеры, ранее работавшие на упрощенной системе налогообложения, с 1 октября переведены на общую систему.

Об этом сообщил член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Арутюнян в интервью LIGA.net.

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По его словам, провайдеры поднимут тарифы из-за того, что теперь они вынуждены платить более высокие налоги и нанимать дополнительных специалистов для ведения бухгалтерии.

"Поскольку отмена упрощенной системы все же произошла (по нашему мнению незаконным способом), соответственно провайдеры подняли стоимость своих тарифных пакетов. И это только первый шаг. Провайдер не может поднимать тарифы на всю сумму своих расходов", — пояснил Арутюнян.

Он отметил, что второй этап состоится в начале следующего года, и в результате Интернет снова может подорожать для определенного количества абонентов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году существенно повысят налоги и военный сбор. Нового пересмотра налоговых ставок следует ожидать также в 2025 году.

Мы также рассказывали, что народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал принятие законопроекта об увеличении налогов. В частности, он отметил, что повышение военного сбора окажет негативное влияние на зарплаты украинцев.