Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 1 серпня

Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні оновили ціни на пальне. За останню добу вартість пального залишилась на рівні попереднього дня, окрім бензину марки А-92, — він подешевшав на п'ять копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 1 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 1 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,65 грн/л;

А-92 — 53,78 грн/л;

дизельне пальне — 52,75 грн/л;

скраплений газ — 27,90 грн/л.

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,55 грн/л;

А-92 — 53,72 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 27,66 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 1 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 1 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у період воєнного стану купівля автомобіля не є першочерговою необхідністю. Тому законопроєкт, запропонований Кабміном у Верховній Раді, передбачає введення військового збору у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації. Міністерство фінансів вважає, що це нововведення не створить проблем для авторинку та громадян.

Ми також писали, що з 1 серпня в Україні сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи матимуть додатковий захист.