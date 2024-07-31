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В Украине подешевел бензин — какой будет стоимость топлива завтра

31 июля 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 1 августа
Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

В Украине обновили цены на топливо. За последние сутки стоимость горючего осталась на уровне предыдущего дня, кроме бензина марки А-92, он подешевел на пять копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 1 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 1 августа

По данным мониторингового портала, 1 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,65 грн/л;
  • А-92 — 53,78 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,75 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,90 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,55 грн/л;
  • А-92 — 53,72 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,66 грн/л.
Стоимость бензина дизеля и автогаза в Украине 1 августа 2024 года
Цены на топливо в Украине на 1 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 1 августа

Топливо бренда "Евро-95" 1 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 56,06 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Фактор" — 53,00 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в период военного положения покупка автомобиля не является первоочередной необходимостью. Поэтому законопроект, предложенный Кабмином в Верховной Раде, предусматривает введение военного сбора в размере 15% стоимости транспорта при его первой регистрации. Министерство финансов считает, что это нововведение не создаст проблем для авторынка и граждан.

Мы также писали, что с 1 августа в Украине сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства регистрации транспортных средств. Эти документы будут иметь дополнительную защиту.

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