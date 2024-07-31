Військовий збір на купівлю авто — які зміни відбудуться на ринку

Продаж автівок. Фото: УНІАН

У період воєнного стану купівля автомобіля не є першочерговою необхідністю. Тому законопроєкт, запропонований Кабміном у Верховній Раді, передбачає введення військового збору у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації. Міністерство фінансів вважає, що це нововведення не створить проблем для авторинку та громадян.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, автодилери висловлюють критику щодо нових податкових ініціатив Мінфіну та попереджають, що посилення податкового тиску може призвести до переходу авторинку в тіньову економіку.

"Частково це дійсно може відбутися. Але тоді це питання до правоохоронних органів, які мають боротися з тіньовим ринком", — сказав міністр.

Марченко вважає, що в умовах тривалого воєнного конфлікту, який триває вже третій рік без видимих перспектив на завершення, придбання автомобіля не є першочерговою і критично важливою потребою.

"У нас проблема безпеки, горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем, купуйте новий автомобіль, але додатково підтримаєте ще збройні сили. По-друге, для сектора безпеки та оборони автомобілі ввозяться без мита та без сплати ПДВ", — додав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи матимуть додатковий захист.

Також ми писали, що Міністерство фінансів України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінюють додаткову фінансову потребу від міжнародних партнерів у розмірі 12-15 млрд доларів. Кошти необхідні на воєнний 2025 рік.