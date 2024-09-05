Робота водієм автобуса — українок запрошують на безплатне навчання

Жінка за кермом.Фото: bessarabiainform

У семи регіонах України уряд запустив експериментальний проєкт безкоштовної підготовки водійок автобусів. В рамках проєкту навчать 100 учасниць.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

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Йдеться про безоплатну програму "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" для розвитку професійних навичок майбутніх водійок автобусів. Учасниці після проходження навчання отримають гарантовано робочі місця.

Втілюють відповідний проєкт громадська організація "Фундація інституційного розвитку" за ініціативи Мінінфраструктури спільно зі структурою ООН Жінки в Україні та за фінпідтримки Швеції.

"До уваги жінок! Бажаєте опанувати нову професію та отримати гарантоване робоче місце? Маєте можливість стати водійкою автобуса", — йдеться у повідомленні.

Оголошення. Джерело: Уряд

Як долучитися до державної програми

Щоб долучитися до державної програми "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень", потрібно пройти реєстрацію за посиланням.

Участь у проєкті можуть взяти жінки:

віком від 21 до 65 років;

проживають у Києві та області, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях;

мають водійське посвідчення (категорії B/C/CE або ж D1), досвід водіння більш ніж роки;

бажають розширити професійні можливості та хочуть працевлаштуватися водійкою автобуса.

Деталі щодо участі у проєкті можна дізнатися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть влаштуватися на роботу із заробітною платою, що значно вища за середню в країні, при цьому не маючи вищої освіти. На 50 тис. грн зможуть розраховувати працівники робітничих професій.

Раніше ми писали, що в Україні дистанційна робота стає дедалі популярнішою. Деякі роботодавці готові платити співробітникам 25 тис. грн зарплати та вище.