Работа водителем автобуса — украинок приглашают на бесплатное обучение

Женщина за рулем. Фото: bessarabiainform

В семи регионах Украины правительство запустило экспериментальный проект бесплатной подготовки женщин-водителей автобусов. В рамках проекта научат 100 участниц.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

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Программа подготовки женщин-водителей

Речь идет о бесплатной программе "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок" для развития профессиональных навыков будущих водитель автобусов. Участницы после прохождения обучения получат гарантированно рабочие места.

Воплощают соответствующий проект общественная организация "Фонд институционального развития" по инициативе Мининфраструктуры совместно со структурой ООН Женщины в Украине и при финподдержке Швеции.

"Ко вниманию женщин! Хотите освоить новую профессию и получить гарантированное рабочее место? Можете стать водителем автобуса", — говорится в сообщении.

Объявление. Источник: Правительство

Как присоединиться к государственной программе

Чтобы принять участие в государственной программе "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок", нужно пройти регистрацию по ссылке.

Участие в проекте могут принять женщины:

в возрасте от 21 до 65 лет;

проживают в Киеве и области, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях;

имеют водительское удостоверение (категории B/C/CE или D1), опыт вождения более года;

желают расширить профессиональные возможности и хотят трудоустроиться водителем автобуса.

Подробности по участию в проекте можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут устроиться на работу с заработной платой, что значительно выше средней в стране, при этом не имея высшего образования. На 50 тыс. грн. смогут рассчитывать работники рабочих профессий.

Ранее мы писали, что в Украине дистанционная работа становится все более популярной. Некоторые работодатели готовы платить сотрудникам 25 тыс. грн зарплаты и выше.