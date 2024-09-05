Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине запустили программу подготовки женщин-водителей автобусов arrow

В Украине запустили программу подготовки женщин-водителей автобусов

5 сентября 2024 10:45
Ксения Симонова - Редактор
Работа водителем автобуса — украинок приглашают на бесплатное обучение
Женщина за рулем. Фото: bessarabiainform
Ксения Симонова - Редактор

В семи регионах Украины правительство запустило экспериментальный проект бесплатной подготовки женщин-водителей автобусов. В рамках проекта научат 100 участниц.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Читайте также:

Программа подготовки женщин-водителей

Речь идет о бесплатной программе "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок" для развития профессиональных навыков будущих водитель автобусов. Участницы после прохождения обучения получат гарантированно рабочие места.

Воплощают соответствующий проект общественная организация "Фонд институционального развития" по инициативе Мининфраструктуры совместно со структурой ООН Женщины в Украине и при финподдержке Швеции.

"Ко вниманию женщин! Хотите освоить новую профессию и получить гарантированное рабочее место? Можете стать водителем автобуса", — говорится в сообщении.

 

водители автобусов
Объявление. Источник: Правительство

Как присоединиться к государственной программе

Чтобы принять участие в государственной программе "Расширение профессионального потенциала женщин в сфере пассажирских перевозок", нужно пройти регистрацию по ссылке.

Участие в проекте могут принять женщины:

  • в возрасте от 21 до 65 лет;
  • проживают в Киеве и области, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях;
  • имеют водительское удостоверение (категории B/C/CE или D1), опыт вождения более года;
  • желают расширить профессиональные возможности и хотят трудоустроиться водителем автобуса.

Подробности по участию в проекте можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут устроиться на работу с заработной платой, что значительно выше средней в стране, при этом не имея высшего образования. На 50 тыс. грн. смогут рассчитывать работники рабочих профессий.

Ранее мы писали, что в Украине дистанционная работа становится все более популярной. Некоторые работодатели готовы платить сотрудникам 25 тыс. грн зарплаты и выше.

работа учеба женщины автобусы правительство водители работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:21 Выплаты ВПЛ — пересмотрят ли размер денежной помощи в 2025 году

11:20 Во Львовской области на дороге перевернулся грузовик — движение перекрыто

11:16 Билборды и баннеры уберут в центре Одессы — что останется

11:14 Оккупанты придумали, как охотиться на проукраинские семьи на ВТО благодаря детям

11:13 Разведка ДШВ в Курской области — боец поделился спецификой работы

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:03 Россияне атаковали Украину дронами — в Воздушных силах сообщили о сбитых целях

11:01 Динамо придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы

10:52 Масштабный пожар в Одессе сегодня — подробности

10:45 В Украине запустили программу подготовки женщин-водителей автобусов

10:45 Будут дни без отключений — эксперт порадовал прогнозом энергоснабжения на следующую неделю

11:21 Выплаты ВПЛ — пересмотрят ли размер денежной помощи в 2025 году

11:20 Во Львовской области на дороге перевернулся грузовик — движение перекрыто

11:16 Билборды и баннеры уберут в центре Одессы — что останется

11:14 Оккупанты придумали, как охотиться на проукраинские семьи на ВТО благодаря детям

11:13 Разведка ДШВ в Курской области — боец поделился спецификой работы

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:03 Россияне атаковали Украину дронами — в Воздушных силах сообщили о сбитых целях

11:01 Динамо придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы

10:52 Масштабный пожар в Одессе сегодня — подробности

10:45 В Украине запустили программу подготовки женщин-водителей автобусов

10:45 Будут дни без отключений — эксперт порадовал прогнозом энергоснабжения на следующую неделю

Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

08:06 Кадровые изменения во власти и миссия МВФ в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:44 В Раде предлагают поднять военный сбор одной категории украинцев

4 сентября 2024
Text

23:58 В ГСЧС прокомментировали правило "двух стен" во время обстрелов

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец