Вартість цигарок зросте на 40 грн у 2025 році - Рада готує закон

Точка продажу сигарет: Фото: РБК-Україна

В Україні може значно зрости вартість на тютюнові вироби. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів ухвалив законопроєкт щодо підвищення акцизів на цигарки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram у середу, 27 листопада.

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"Також Комітет підтримав в цілому урядовий законопроєкт №11090 щодо збільшення акцизів на цигарки", — йдеться у повідомленні.

"За" проголосували 18 членів комітету та один — утримався.

Документ передбачає встановлення поступового зростання розмірів ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, який визначений директивою ЄС.

Железняк пояснив, що акциз на цигарки привʼязують до євро, а не до гривні. Тому з 2025 року цигарки фактично здорожчають на 40 гривень, що принесе додаткові 20 мільярдів гривень за рік.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що з 1 грудня в Україні набуде чинності закон про підвищення податків.

А у комітеті Верховної Ради з питань фінансів відповіли, де візьмуть гроші на зарплати і пенсії у 2025 році.