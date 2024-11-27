Стоимость сигарет вырастет на 40 грн в 2025 году - Рада готовит закон

Точка продажи сигарет: Фото: РБК-Украина

В Украине может значительно вырасти стоимость табачных изделий. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов принял законопроект по повышению акцизов на сигареты.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в среду, 27 ноября.

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"Также Комитет поддержал в целом правительственный законопроект №11090 по увеличению акцизов на сигареты", — говорится в сообщении.

"За" проголосовали 18 членов комитета и один воздержался.

Документ предусматривает установление постепенного роста размеров ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, который определен директивой ЕС.

Железняк объяснил, что акциз на сигареты привязывается к евро, а не к гривне. Поэтому с 2025 года сигареты фактически подорожают на 40 гривен, что принесет дополнительные 20 миллиардов гривен за год.

Скриншот поста Железняка

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 декабря в Украине вступит в силу закон о повышении налогов.

А в комитете Верховной Рады по финансам ответили, где возьмут деньги на зарплаты и пенсии в 2025 году.