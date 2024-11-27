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Податки заднім числом — що зміниться для ФОПів з 1 грудня

27 листопада 2024 18:39
Аркадій Пастула - Редактор
Податки для ФОПів — що зміниться з 1 грудня
Чоловік з калькулятором. Фото ілюстративне: Freepik
Аркадій Пастула - Редактор

Податковий комітет ухвалив рішення скасувати підвищення податків "заднім числом" для ФОП у 2024 році. Це дозволить уникнути додаткового фінансового навантаження на підприємців.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram у середу, 27 листопада.

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"Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 01 жовтня на 01 січня 2025. Тобто повністю відстояли, щоб прибрати з закону "заднє число", — розповів Железняк.

Однак ця норма не стосується банківських установ.

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Допис Железняка. Фото: скриншот

Пояснення від Смоковича

Податковий консультант Михайло Смокович заявив, що закон про військовий збір для ФОПів досі не підписаний. 

Він пояснив, що будуть виправляти впровадження "заднім числом", а військовий збір пропонують нараховувати вже з наступного року. 

"5% замість 1,5% військового збору за найманих будем нараховувати з дати набрання чинності законом. Законопроєкт 11416д можуть підписати та опублікувати найближчими днями. А оподаткування для ФОП виправлятимуть іншими нормативними актами", — пояснив Смокович.

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Допис Смоковича. Фото: скриншот

Нагадаємо, Державна податкова служба пояснила, як оподатковуються комунальні платежі, відшкодовані ФОПу, який здає в оренду житлову нерухомість.

Раніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що законопроєкт про підвищення військового збору буде підписаний президентом, оскільки він необхідний для забезпечення виконання бюджету на 2025 рік.

Ярослав Железняк ФОП податки економіка підприємці

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