Тарифы на газ в Украине — сколько будем платить за 1 кубометр топлива

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Нафтогазе решили не менять годовой тариф "Фиксированный" для бытовых потребителей. Это означает, что клиенты компании и в дальнейшем будут платить за один кубический метр газа 7,96 грн (с НДС).

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

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Тарифы на газ — что известно

Как отмечается, сохранить действующий тариф решили с учетом моратория на повышение цен на природный газ. Следовательно, тариф для населения будет оставаться неизменным до 30 апреля 2026 года.

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"Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях", — сказал и. о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В компании также отметили, что поставляют газ 12,5 млн украинских домохозяйств.

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Тарифы на коммуналку — какие услуги могут подорожать для украинцев

После завершения отопительного сезона, как считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Ковальчук, в Украине могут пересмотреть тарифы на холодную и горячую воду для населения. Изменения в тарифах произойдут, вероятно, в конце лета или осенью.

"Повышение тарифов, к сожалению, должно быть, потому что компании-поставщики несут убытки, их нужно покрывать, и они их закладывают нам в тариф. Если бы компании могли провести модернизацию, отремонтировать трубы, то тарифы не были бы такими высокими", — пояснил Корольчук.

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Напомним, что за последний год украинцы начали платить за коммуналку на 20% больше. Больше всего для населения подорожала электроэнергия.

Также мы рассказывали, почему украинцам не стоит избавляться от бумажных квитанций об оплате коммунальных услуг. Их лучше некоторое время хранить дома.

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