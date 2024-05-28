Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 29 травня

В Україні впали ціни на бензин — скільки буде коштувати пальне завтра
На українських автозаправних станціях ціни на пальне майже не змінилися. За останню добу трохи впала вартість бензинів А-95+ та А-92, а також дизпалива.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 29 травня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 29 травня
За даними моніторингового сайту, 29 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,57 грн/л;
- А-95 — 55,93 грн/л;
- А-92 — 52,36 грн/л;
- дизельне пальне — 52,61 грн/л;
- скраплений газ — 26,59 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,94 грн/л;
- А-92 — 52,39 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,71 грн/л;
- скраплений газ — 26,63 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 29 травня
29 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Авиас — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
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Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів деталі законопроєкту, який стосується підвищення акцизів на пальне в Україні. Документ підтримала робоча група Верховної Ради.
Раніше ми повідомляли, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.
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