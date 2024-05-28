Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 29 мая

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях цены на горючее почти не изменились. За последние сутки немного упала стоимость бензинов А-95+ и А-92, а также дизтоплива.

Об этом информируют Новини.LIVE ссылаясь на сайт Auto.ria.

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По данным мониторингового сайта, 29 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 59,57 грн/л;

А-95 — 55,93 грн/л;

А-92 — 52,36 грн/л;

дизельное топливо — 52,61 грн/л;

сжиженный газ — 26,59 грн/л.

A-95+ — 59,59 грн/л;

А-95 — 55,94 грн/л;

А-92 — 52,39 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,71 грн/л;

сжиженный газ — 26,63 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 29 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

29 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Авиас — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал детали законопроекта, касающегося повышения акцизов на горючее в Украине. Документ был поддержан рабочей группой Верховной Рады.

Ранее мы сообщали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнеса.