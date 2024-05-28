Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 29 мая

В Украине упали цены на бензин — сколько будет стоить топливо завтра
На украинских автозаправочных станциях цены на горючее почти не изменились. За последние сутки немного упала стоимость бензинов А-95+ и А-92, а также дизтоплива.
Об этом информируют Новини.LIVE ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 29 мая вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 29 мая
По данным мониторингового сайта, 29 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,57 грн/л;
- А-95 — 55,93 грн/л;
- А-92 — 52,36 грн/л;
- дизельное топливо — 52,61 грн/л;
- сжиженный газ — 26,59 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,59 грн/л;
- А-95 — 55,94 грн/л;
- А-92 — 52,39 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,71 грн/л;
- сжиженный газ — 26,63 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 29 мая
29 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Авиас — 54,49 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС SUN OIL — 50,90 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС SUN OIL — 49,90 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 27,97 грн/л, на KLO — 27,29 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.
Больше об авто
Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал детали законопроекта, касающегося повышения акцизов на горючее в Украине. Документ был поддержан рабочей группой Верховной Рады.
Ранее мы сообщали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнеса.
Читайте Новини.LIVE!