Украинки получат гранты на открытие детсада дома — как подать заявку

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине запустили учебный проект "Детский садик на дому для детей раннего возраста". Для открытия детсада дома украинкам выделят пять тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Подробнее о проекте

"Детский садик на дому для детей раннего возраста" запустили Международная организация и Всеукраинский фонд "Крок за кроком". Цель программы — создание доступных услуг по уходу и развитию малышей из малообеспеченных семей.

В ходе конкурса отберут 30 участниц. Они пройдут учебный курс по основным аспектам создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста. В финал выйдут всего пять. Именно они получат финансовую помощь до пяти тысяч долларов в гривневом эквиваленте для открытия детсада дома.

Как получить грант на детский сад

Гранты могут получить только жители Киевской и Житомирской областей от 18 до 54 лет. Чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить онлайн-форму по ссылке до 28 января 2024 включительно. В анкете следует рассказать о своей мотивации на открытие детского учреждения и поделиться планами по его развитию. Для получения дополнительной информации пишите по электронному адресу [email protected].

Важно, чтобы созданные в детсадах услуги были доступны населению с ограниченными финансовыми возможностями.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году государство повысит размер помощи молодым родителям. Речь идет о "пакунку малюка", стоимость которого вырастет на почти 1 тыс. гривен, а в самом боксе появится больше вещей.

Также мы писали о том, что самая большая в Украине образовательная платформа Prometheus открывает стипендии для обучения на платных IT-курсах, созданных в партнерстве с ведущими специалистами отрасли. Для бесплатного обучения Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) предоставляет 1000 стипендий для пострадавших от войны украинцев и украинок.