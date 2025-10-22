Банки України працюватимуть в режимі POWER BANKING — що це означає

Людина вставляє картку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

Банки у деяких українських містах з жовтня 2025 року змінюють режим роботи через масштабні удари РФ по енергоінфраструктурі. Попри це, громадяни, як і раніше, зможуть отримувати основні банківські послуги та готівкові гроші, а також виконувати платежі.

Про це сказав віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов.

Робота банків під час блекауту

Сергій Мамедов підкреслив, що більшість чергових відділень продовжують працювати у стандартному режимі. Та деякі відділення перейшли у режим Power Banking, зокрема у таких містах, як:

Дніпро;

Чернігів;

Суми;

Запоріжжя;

Харків.

Мамедов зауважив, що до всеукраїнської системи Power Banking приєдналися понад 50% банківських відділень країни, тож вони працюють за звичним графіком, маючи альтернативні (додаткові) джерела електроживлення та резервні канали зв’язку.

"Комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Клієнти можуть отримати повний спектр послуг навіть за умов відсутності електроенергії – завдяки генераторам, запасним акумуляторам і стабільним оптоволоконним каналам зв’язку", — підкреслив віцепрезидент Асоціації українських банків.

Він також додав, що ситуація залишається крихкою та непередбачуваною, особливо у регіонах, які регулярно стають цілями для російських ударів. Проте фінансові установи вже відпрацювали алгоритми, які дозволяють їм забезпечити безперебійну роботу платіжної інфраструктури.

Що таке Power Banking

Power Banking — єдина мережа банківських відділень, які не зупиняють роботу під час масштабних відключень світла. У кожному місті не менше 50% відділень підключені до системи резервного енергопостачання, тож клієнти мають доступ до готівки, оплати рахунків та виконання транзакцій.

Раніше ми пояснювали, що українцям варто тримати вдома готівку, адже під час довготривалих відключень світла банкомати та термінали можуть не працювати. Відомо, яку суму краще тримати під рукою. Дізнавайтесь також, якими речами треба запастися громадянам, якщо відключення світла будуть тривалими.