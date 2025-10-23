Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине выключают свет — что будет с ценами на зарядные станции

В Украине выключают свет — что будет с ценами на зарядные станции

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 19:15
обновлено: 19:20
Спрос на зарядные станции растет — как будут меняться цены из-за отключения света
Ноутбук подключен к минизарядной станции. Фото: Unsplash

Новые удары по энергетической инфраструктуре и угроза длительных блэкаутов заставляют украинцев активнее готовиться к вероятно сложной зиме. Спрос на товары для автономной жизни, например паверстанции, растет сразу, как только у потребителей исчезает свет.

Экономист Владимир Чижид рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, как изменились цены на портативные станции и что будет дальше.

Реклама
Читайте также:

Цены на портативные станции

С началом войны граждане, которые не выехали за границу, начали работать дистанционно. Поэтому сейчас, по словам эксперта, население больше всего интересуется моделями портативных станций с емкостью от 500 до 2000 Вт-ч. Ими можно заряжать:

  • ноутбуки;
  • Wi-Fi роутеры;
  • небольшие электроприборы.

"Что интересно: кое-где уже есть определенный небольшой дефицит таких паверстанций. Потому что поставки идут из Европы, и европейцы в этом году сами начали активно их скупать, готовясь к возможным отключениям электроэнергии", — отметил экономист.

Поэтому сейчас, по его словам, цены на портативные станции выросли на 15-25% по сравнению с началом сентября. Устройства продолжат дорожать, если в Украине возобновят отключения света.

Что еще стоит знать

Напомним, что перебои с электроэнергией минимально повлияют на работу банковских отделений. Так, более 50% финучреждений присоединились к всеукраинской системе Power Banking и обеспечены альтернативными (дополнительными) источниками электропитания и резервными каналами связи.

Соответственно, клиенты смогут получать основные банковские услуги и наличные деньги, а также выполнять платежи.

Ранее мы рассказывали, какие товары первой необходимости надо иметь дома в случае блэкаутов. Покупать их надо заранее, поскольку цены на них вырастут. Узнавайте также, за сколько можно купить мощные павербанки в октябре 2025 года.

цены в Украине цены отключения света блэкаут зарнядная станция
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации