Спрос на зарядные станции растет — как будут меняться цены из-за отключения света

Ноутбук подключен к минизарядной станции. Фото: Unsplash

Новые удары по энергетической инфраструктуре и угроза длительных блэкаутов заставляют украинцев активнее готовиться к вероятно сложной зиме. Спрос на товары для автономной жизни, например паверстанции, растет сразу, как только у потребителей исчезает свет.

Экономист Владимир Чижид рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, как изменились цены на портативные станции и что будет дальше.

Читайте также:

Цены на портативные станции

С началом войны граждане, которые не выехали за границу, начали работать дистанционно. Поэтому сейчас, по словам эксперта, население больше всего интересуется моделями портативных станций с емкостью от 500 до 2000 Вт-ч. Ими можно заряжать:

ноутбуки;

Wi-Fi роутеры;

небольшие электроприборы.

"Что интересно: кое-где уже есть определенный небольшой дефицит таких паверстанций. Потому что поставки идут из Европы, и европейцы в этом году сами начали активно их скупать, готовясь к возможным отключениям электроэнергии", — отметил экономист.

Поэтому сейчас, по его словам, цены на портативные станции выросли на 15-25% по сравнению с началом сентября. Устройства продолжат дорожать, если в Украине возобновят отключения света.

Что еще стоит знать

Напомним, что перебои с электроэнергией минимально повлияют на работу банковских отделений. Так, более 50% финучреждений присоединились к всеукраинской системе Power Banking и обеспечены альтернативными (дополнительными) источниками электропитания и резервными каналами связи.

Соответственно, клиенты смогут получать основные банковские услуги и наличные деньги, а также выполнять платежи.

Ранее мы рассказывали, какие товары первой необходимости надо иметь дома в случае блэкаутов. Покупать их надо заранее, поскольку цены на них вырастут. Узнавайте также, за сколько можно купить мощные павербанки в октябре 2025 года.