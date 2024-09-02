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В Украине большая часть нового бизнеса работает не больше года — данные Opendatabot

2 сентября 2024 13:51
Ксения Симонова - Редактор
Бизнес в Украине — треть ФЛП не работают больше года
Человек за компьютером. Фото: Pixabay
Ксения Симонова - Редактор

В Украине более трети новых бизнесов работают не больше года. Закрывается каждое третье физлицо-предприниматель (ФЛП).

Об этом информируют аналитики Opendatabot.

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Как отмечается, 193,19 тыс. новых ФЛП было зарегистрировано с начала года. Показатель больше, чем было до начала полномасштабной войны, когда зарегистрировали 186,14 тыс. новых дел. За этот же период закрылось около 120 тысяч бизнесов. Сейчас число новых дел в 1,6 раза больше, чем закрытых.

Примечательно то, что 60% новых дел открыли женщины. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 55,6%, а в первый год полномасштабной войны — 47%.

 

ФЛП бизнес
Графика. Источник: Опендатабот

Наибольшая доля новых дел приходится на Киев — 26,3 тыс. или 13,6% от общего числа.

Также активно открывают новый бизнес по сравнению с предыдущим годом в следующих областях:

  • в Днепропетровской (18,02 тыс.);
  • Львовской (14,45 тыс.);
  • Киевской (14,4 тыс.);
  • Харьковской (12,95 тыс.).

Значительно возросло количество новых бизнесов за год в следующих областях:

  • Запорожской области — на 11%,
  • Кировоградской — на 10%
  • Черниговской — на 9,6%.

В то же время, снизилась в прифронтовой Луганской (-14,7%) и Ивано-Франковской (-8%) областях. В Харьковской области количество регистраций сократилось на 6%.

 

ФЛП бизнес
Графика. Источник: Опендатабот

Треть новых дел открывается в сфере торговли, на IТ-сектор приходится 7,6% новых предпринимателей.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам сообщают о возможности получить безвозвратную материальную помощь в 114 тысяч гривен. Средства предоставят в рамках грантового конкурса.

Также мы писали, что бизнес не сможет получать наличные переводы от физлиц. Национальный банк обновил правила проведения кассовых сделок.

ФЛП бизнес предприятия предприниматели

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