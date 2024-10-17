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В Украине в трех сферах существенно выросли зарплаты — данные Госстата

17 октября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — в каких сферах стремительно растет оплата труда в 2024 году
Электрик на задании. kartinki.pics
Ксения Симонова - Редактор

Государственная служба статистики сообщает, что в Украине средняя заработная плата выросла на 22,1% в 2024 году. Особенно быстро работодатели повысили оплату труда в трех сферах.

Об этом свидетельствуют данные службы статистики.

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Сферы, где больше всего выросли зарплаты

Так, больше всего зарплата изменилась в сторону повышения в сфере авиационного транспорта. Компании работают за границей, продолжают работу и аэропорты для поддержки состояния инфраструктуры с целью быстрого возобновления рейсов после войны, когда откроют небо для полетов.

Сотрудникам авиатранспорта в среднем платят 43,4 тыс. грн. Оплата труда по сравнению с вторым кварталом текущего года выросла на 46%.

Далее следует почтовая и курьерская деятельность. Там фиксируют стремительные темпы роста зарплаты. За год в отрасли среднюю оплату труда повысили на 42,7%, до более чем 16 тыс. грн.

На третьей строчке сфер с наибольшими темпами роста зарплаты — "оказание других видов услуг" (различные услуги). Зарплату повысили на 38% до 24,2 тыс. грн.

Выросли существенно также зарплаты в сфере строительства. Там платят специалистам на 37,6%.

Самые низкие темпы роста зарплаты — в отраслях искусство, спорт, развлечения и отдых, где платят 15,1 тыс. грн. Показатель на 9% больше против прошлого года.

Кому еще больше всех платят в октябре

По информации Государственной службы занятости, на Едином портале вакансий среди самых высоких зарплат по состоянию на 17 октября следующие:

  • полицейский полиции особого назначения — 125 тыс. грн в Киеве;
  • инспектор пограничной службы — 125 тыс. грн в Краматорске;
  • финансовый аудитор — 112,75 тыс. грн во Львове;
  • грузчик на производство — 143 тыс. грн в Одессе;
  • инженер-программист —110 тыс. грн в Киеве;
  • специалист по разработке и тестированию программного обеспечения — 110 тыс. грн в Киеве.

Что еще стоит знать

Напомним, педагоги направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования с требованием не применять 5% военного сбора для их заработных плат. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критически низкая оплата труда.

Также мы писали, что выплата единовременного вознаграждения в 70 тыс. грн. предназначена для военных, которые участвуют в боевых действиях на передовой или выполняют задачи в тылу противника. Эти средства начисляются за каждые 30 дней службы в таких условиях, и после накопления этого срока выплата производится в начале следующего месяца.

вакансии деньги зарплаты Госстат финансы работа

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