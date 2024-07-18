Штрафи орендодавцям — що загрожує українцям, які не платять податки за здачу нерухомості

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В Україні нерідко здають нерухомість в оренду без офіційного оформлення. Це дозволяє отримувати пасивний дохід, оминаючи сплату податків. Однак, подібні дії можуть призвести до серйозних наслідків.

Про те, що загрожує українцям які здають квартиру в оренду неофіційно, йдеться у статті 212 Кримінального кодексу України.

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Покарання за здачу нерухомості в оренду без офіційного оформлення

Згідно зі статтею 67 Конституції України, кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки та збори у порядку і розмірах, встановлених законом. Це означає, що будь-який дохід від здачі нерухомості в оренду має бути задекларований і оподаткований.

Здача квартири в оренду без сплати податків є правопорушенням. Відповідно до статті 212 КК України, за це передбачено штраф від 51 до 85 тисяч гривень.

Крім того, орендодавці можуть зіткнутися з юридичними проблемами, які можуть призвести до адміністративного або навіть кримінального покарання, залежно від суми несплачених податків.

Як та який податок треба заплатити за здачу житла в оренду

Якщо договір оренди укладено між фізичними особами, які не є суб'єктами господарювання, відповідальність за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору покладається на орендодавця.

Орендодавець зобов'язаний нараховувати та сплачувати податки у строки, встановлені Податковим кодексом України: протягом 40 днів після закінчення кварталу (до 9 лютого, 9 травня, 9 серпня, 9 листопада).

У 2024 році податок на доходи фізичних осіб від здачі житла в Україні становить 18% від отриманого доходу, а також потрібно сплатити 1,5% військового збору.

Важливо зазначити, що отриманий дохід і сплачений податок потрібно вказати у річній податковій декларації, яку слід подати до податкової за місцем реєстрації орендодавця до 1 травня наступного року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у 2024 році власникам великих площ нерухомості необхідно заплатити податок за "зайві" квадратні метри. Для цього встановлені конкретні терміни, якщо цього не зробити — може чекати штраф.

Також ми повідомляли, що за останні місяці оренда квартир у більшості регіонів України зростає, за винятком прифронтових областей. Найбільше підвищення цін на оренду квартир у червні спостерігалося в Київській області.