Податок на нерухомість 2024 —коли платити та які є штрафи

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Pexels

У 2024 році власникам великих площ нерухомості необхідно заплатити податок за "зайві" квадратні метри. Для цього встановлені конкретні терміни, якщо цього не зробити — може чекати штраф.

Про це повідомляє видання NV.

Читайте також:

Плата за "зайві" квадратні метри у 2024 році

За українським законодавством, податок на нерухомість потрібно сплачувати власникам житлової нерухомості, якщо її площа вища за певні ліміти. А саме:

квартира понад 60 кв. метрів;

будинок більш ніж 120 кв. метрів.

Ставка податку залежить від розрахунку місцевої влади. Вона, як правило, враховує:

тип нерухомості;

її розташування.

Розмір цього податку залежить від мінімальної заробітної плати — обчислюють відсоток від неї у звітному році (у 2024-му за 2023 рік). Він не може бути більшим за 1,5% за один кв. метр.

Цьогоріч податок становитиме 1,5% від мінімалки — 6,7 тис. грн. Тобто кожен додатковий квадратний метр обійдеться у 100,5 грн.

За умови наявності квартири у 80 кв. метрів — зайвих 20 метрів, тобто 2010 грн, а будинок у 200 кв. метрів треба віддати 8040 грн — за 80 зайвих кв. метрів.

Кому можна не платити податок на нерухомість

Податок не потрібно платити власникам житла, якщо не перевищує норму. Ще звільнені фізособи, які мають нерухомість:

на територіях, де тривають/відбувались активні бойові дії;

на територіях, тимчасово окупованих РФ;

непридатних для проживання через війну.

Штрафи за несплату податку на нерухомість

Якщо власники житла не сплатять податок на нерухомість у встановлені терміни, то чекатиме штраф.

Так, запізнення з оплатою податку на 30 днів збільшить його розмір на 5%, а на понад місяць — на 10%.

Українці можуть дізнатись точний розмір податку на житло в особистому кабінеті на сайті Податкової служби. Можна скористатися спеціальним калькулятором. Сповіщення громадянам надсилають до 1 липня, а сплатити податок необхідно до кінця серпня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні багато фізосіб-підприємців (ФОП) обирають спрощену систему оподаткування. Відомо, які має особливості та розміри податків у 2024 році.

Раніше у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.