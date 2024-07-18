Штрафы арендодателям — что грозит украинцам, которые не платят налоги за сдачу недвижимости

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В Украине нередко сдают недвижимость в аренду без официального оформления. Это позволяет получать пассивный доход, минуя уплату налогов. Однако подобные действия могут привести к серьезным последствиям.

О том, что грозит украинцам, которые сдают квартиру в аренду неофициально, говорится в статье 212 Уголовного кодекса Украины.

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Наказание за сдачу недвижимости в аренду без официального оформления

Согласно статье 67 Конституции Украины каждый гражданин обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Это означает, что любой доход от сдачи недвижимости в аренду должен быть задекларирован и обложен налогом.

Сдача квартиры в аренду без уплаты налогов является правонарушением. Согласно статье 212 УК Украины, за это предусмотрен штраф от 51 до 85 тысяч гривен.

Кроме того, арендодатели могут столкнуться с юридическими проблемами, которые могут привести к административному или даже уголовному наказанию в зависимости от суммы неуплаченных налогов.

Как и какой налог нужно заплатить за сдачу жилья в аренду

Если договор аренды заключен между физическими лицами, не являющимися субъектами хозяйствования, ответственность за начисление и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора возлагается на арендодателя.

Арендодатель обязан начислять и уплачивать налоги в сроки, установленные Налоговым кодексом Украины: в течение 40 дней после окончания квартала (до 9 февраля, 9 мая, 9 августа, 9 ноября).

В 2024 году налог на доходы физических лиц от сдачи жилья в Украине составляет 18% полученного дохода, а также нужно уплатить 1,5% военного сбора.

Важно отметить, что полученный доход и уплаченный налог следует указать в годовой налоговой декларации, которую следует подать в налоговую по месту регистрации арендодателя до 1 мая следующего года.

Что еще нужно знать

Напомним, в 2024 году владельцам больших площадей недвижимости необходимо заплатить налог за "лишние" квадратные метры. Для этого установлены конкретные сроки, если этого не сделать, может ждать штраф.

Также мы сообщали, что в последние месяцы аренда квартир в большинстве регионов Украины растет, за исключением прифронтовых областей. Наибольшее увеличение цен на аренду квартир в июне наблюдалось в Киевской области.