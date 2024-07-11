Инфляция в июне ускорилась до 4,8% — в чем причина

Глава комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июне потребительские цены выросли на 2,2% по сравнению с маем, а с начала года они выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2023 года. Июньская инфляция стала самой высокой с октября 2022 года. За XX век значительный скачок цен в июне происходил только в 2000 году (3,7%) и в 2022 году (3,1%).

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Госслужбы статистики.

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Почему ускорилась инфляция

В годовом исчислении (до июня 2024 года) потребительская инфляция ускорилась до 4,8% по сравнению с 3,3% в мае 2024 года. Для сравнения годовая инфляция в июне составила 3,7% в Венгрии, 2,6% в Польше и 2,5% в Еврозоне.

Индекс потребительских цен. Источник: t.me/getmantsevdanil

Основным фактором, повлиявшим на ускорение инфляции, стало повышение тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года, что, по данным Госстата, выросло на 63,6%. Также повлияли следующие факторы:

рост издержек бизнеса на оплату труда;

рост затрат на энергопитание, в т.ч. из альтернативных источников;

дальнейшее восстановление потребительского спроса;

исчерпание влияния временных факторов (в частности, эффекта значительных урожаев прошлого года и мягкой зимы этого года);

постепенная девальвация гривны (на 8,4% за первое полугодие по среднему курсу).

Планируемое повышение акцизов на топливо во второй половине года даст дополнительный толчок потребительской инфляции. В то же время относительно жесткая монетарная политика остается сдерживающим фактором, способствуя сохранению контролируемых инфляционных ожиданий.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. В частности, речь идет о динамике потребительских цен и заработных плат в 2024 году.

Мы также писали, что цены на продукты в июне снизились на 0,1% по сравнению с прошлым годом. Стоимость некоторых товаров существенно упала.