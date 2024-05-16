Цены на клубнику стремительно выросли в мае — сколько стоит килограмм

В Украине существенно подскочили цены на клубнику — сколько стоит
На украинском рынке существенно подорожала клубника по состоянию на середину мая 2024 года. Садоводы продают килограмм ягоды почти на 40% дороже против предыдущей недели.
Об этом информируют аналитики портала EastFruit.
Как изменились цены на клубнику
Как сообщают эксперты, главным фактором, приведшим к подорожанию, является нестабильная и малообъемная поставка клубники. Последнее объясняют ухудшением погодных условий в основных областях ее выращивания.
На этой неделе садоводы предлагают килограмм клубники по 50-80 гривен. Это в среднем на 37% дороже цены в конце предыдущей рабочей недели.
Как сообщают сами участники рынка, цены подогревают довольно низкое предложение на рынке, тогда как сезон на эту ягоду — в разгаре.
"Ажиотаж вокруг клубники связан с очень низким ее предложением на рынке, хотя сезон ягоды с открытой почвы в южных и западных областях уже начался", — отмечают эксперты.
Несмотря на это, в 2024 году клубника на рынке стоит в среднем на 48% дешевле аналогичного периода прошлого года.
Аналитики предполагают, что ситуация вскоре должна стабилизироваться и стоимость ягоды может заметно снизиться. Аргументируют это тем, что погодные условия скоро улучшатся, что увеличит предложение клубники от местных хозяйств.
В то же время, что касается цен на клубнику в магазинах, то в мае против апреля этого года клубника существенно подешевела, ведь импортную потеснила ягода нового урожая отечественного производства.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине начался почти на три недели раньше сезон черешни благодаря благоприятным погодным условиям. Цены на ягоду в этом году на 16% дешевле, чем на старте продаж в 2023 году.
Также мы писали, что за период с апреля 2023 по апрель 2024 года в Украине наблюдалось снижение цен на продукты на 0,8%. Больше всего упали цены на яйца — продукт подешевел на 41,9%.
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