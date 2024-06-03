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В Україні стрімко зростають ціни на цигарки — якою буде вартість пачки наступного року

3 червня 2024 13:11
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В Україні до кінця 2024 року злетять ціни на цигарки
Куріння цигарок. Фото: insidehook.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні планують значно збільшити акцизи на цигарки. Відповідний законопроєкт уже одержав підтримку Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Якщо Парламент схвалить його, то наступного року ціни на тютюнові вироби можуть суттєво зрости.

Про це повідомляє Telegraf.

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Що відбувається з цінами на цигарки в Україні

Журналісти здійснили аналіз ринку тютюнових виробів. За даними популярних українських маркетплейсів, наразі середня ціна за пачку цигарок (20 штук) становить близько 100-105 гривень.

Наприклад, за пачку преміальних цигарок Parliament у магазинах просять у середньому 110 гривень, хоча ціна може сягати 120 гривень залежно від лінійки продукту. Одна з найвідоміших марок сигарет Marlboro в українських супермаркетах коштує 105 гривень. Бюджетні сигарети, такі як Strong або Monte Carlo, можна придбати менш ніж за 90 гривень.

Таким чином, станом на травень 2024 року середня ціна за пачку цигарок в Україні становить 105 гривень. Згідно із законопроєктом, у 2025 році акциз може зрости на 23%. Відповідно, середня вартість пачки цигарок в Україні може збільшитись до 129 гривень, а до 2028 року — до 149 гривень (+5% до вартості щорічно).

Нагадаємо, в Україні очікується подорожчання тютюнових виробів та пального через нові акцизи. Зокрема, бензин може підвищитися в ціні у другій половині 2024 року.

Також ми писали, що в Україні злетіли ціни на низку овочів. Здебільшого на початку літа подорожчали найпопулярніші овочі нового врожаю.

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сигарети
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гроші
куріння

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