В Украине к концу 2024 года взлетят цены на сигареты

Курение сигарет. Фото: insidehook.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине планируют значительно увеличить акцизы на сигареты. Соответствующий законопроект уже получил поддержку Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Если парламент одобрит его, то в следующем году цены на табачные изделия могут существенно возрасти.

Об этом сообщает Telegraf.

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Что происходит с ценами на сигареты в Украине

Журналисты провели анализ рынка табачных изделий. По данным популярных украинских маркетплейсов, средняя цена за пачку сигарет (20 штук) составляет около 100-105 гривен.

Например, за пачку премиальных сигарет Parliament в магазинах просят в среднем 110 гривен, хотя цена может достигать 120 гривен в зависимости от линейки продукта. Одна из известнейших марок сигарет Marlboro в украинских супермаркетах стоит 105 гривен. Бюджетные сигареты, такие как Strong или Monte Carlo, можно приобрести менее чем за 90 гривен.

Таким образом, на май 2024 года средняя цена за пачку сигарет в Украине составляет 105 гривен. Согласно законопроекту, в 2025 году акциз может возрасти на 23%. Соответственно, средняя стоимость пачки сигарет в Украине может увеличиться до 129 гривен, а к 2028 году — до 149 гривен (+5% к стоимости ежегодно).

Напомним, в Украине ожидается подорожание табачных изделий и горючего из-за новых акцизов. В частности бензин может повыситься в цене во второй половине 2024 года.

Также мы писали, что в Украине взлетели цены на ряд овощей. В основном в начале лета подорожали самые популярные овощи нового урожая.