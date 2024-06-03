Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине стремительно растут цены на сигареты — какой будет стоимость пачки в следующем году arrow

В Украине стремительно растут цены на сигареты — какой будет стоимость пачки в следующем году

3 июня 2024 13:11
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Украине к концу 2024 года взлетят цены на сигареты
Курение сигарет. Фото: insidehook.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине планируют значительно увеличить акцизы на сигареты. Соответствующий законопроект уже получил поддержку Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Если парламент одобрит его, то в следующем году цены на табачные изделия могут существенно возрасти.

Об этом сообщает Telegraf.

Читайте также:

Что происходит с ценами на сигареты в Украине

Журналисты провели анализ рынка табачных изделий. По данным популярных украинских маркетплейсов, средняя цена за пачку сигарет (20 штук) составляет около 100-105 гривен.

Например, за пачку премиальных сигарет Parliament в магазинах просят в среднем 110 гривен, хотя цена может достигать 120 гривен в зависимости от линейки продукта. Одна из известнейших марок сигарет Marlboro в украинских супермаркетах стоит 105 гривен. Бюджетные сигареты, такие как Strong или Monte Carlo, можно приобрести менее чем за 90 гривен.

Таким образом, на май 2024 года средняя цена за пачку сигарет в Украине составляет 105 гривен. Согласно законопроекту, в 2025 году акциз может возрасти на 23%. Соответственно, средняя стоимость пачки сигарет в Украине может увеличиться до 129 гривен, а к 2028 году — до 149 гривен (+5% к стоимости ежегодно).

Напомним, в Украине ожидается подорожание табачных изделий и горючего из-за новых акцизов. В частности бензин может повыситься в цене во второй половине 2024 года.

Также мы писали, что в Украине взлетели цены на ряд овощей. В основном в начале лета подорожали самые популярные овощи нового урожая.

цены в Украине
сигареты
акцизы
деньги
курение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня