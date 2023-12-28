Курс долара на 28 грудня — в Україні активно дорожчає валюта

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на четвер, 28 грудня, дещо вищим порівняно з попереднім банківським днем. Нову вартість валюти оприлюднили також фінустанови та обмінники.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, за інформацією НБУ, на 28 грудня офіційний курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,62 грн (+0,26);

євро — 41,63 грн/євро (+0,48);

злотий — 9,61 49 грн/PLN (+0,12).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України долар змінився в ціні. У середньому коштує 38,27 гривні. У покупці — 37,64 гривні (+0,06), а під час продажу — 38,18 гривні (+0,03). Євро у купівлі — 41,31 гривні (+0,10), під час продажу — 42,28 гривні (+0,13).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 28 грудня в обмінних пунктах долар купують по 38,19 грн (+0,19), продають по 38,35 грн (+0,25). Євро у купівлі коштує 42,01 грн (+0,31), у продажу — 42,36 грн (+0,46).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.

Також ми писали, на українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.