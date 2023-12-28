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В Україні стрімко дорожчає валюта

28 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 28 грудня — в Україні активно дорожчає валюта
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на четвер, 28 грудня, дещо вищим порівняно з попереднім банківським днем. Нову вартість валюти оприлюднили також фінустанови та обмінники.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за інформацією НБУ, на 28 грудня офіційний курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,62 грн (+0,26);
  • євро — 41,63  грн/євро (+0,48);
  • злотий — 9,61 49 грн/PLN (+0,12).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України долар змінився в ціні. У середньому коштує 38,27 гривні. У покупці — 37,64 гривні (+0,06), а під час продажу — 38,18 гривні (+0,03). Євро у купівлі — 41,31 гривні (+0,10), під час продажу — 42,28 гривні (+0,13).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 28 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 28 грудня в обмінних пунктах долар купують по 38,19 грн (+0,19), продають по 38,35 грн (+0,25). Євро у купівлі коштує 42,01 грн (+0,31), у продажу — 42,36 грн (+0,46).

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Нагадаємо, упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.

Також ми писали, на українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.

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