Курс долара на 28 грудня — в Україні активно дорожчає валюта

В Україні стрімко дорожчає валюта
Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на четвер, 28 грудня, дещо вищим порівняно з попереднім банківським днем. Нову вартість валюти оприлюднили також фінустанови та обмінники.
Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, за інформацією НБУ, на 28 грудня офіційний курс встановлено на такому рівні:
- долар — 37,62 грн (+0,26);
- євро — 41,63 грн/євро (+0,48);
- злотий — 9,61 49 грн/PLN (+0,12).
Курс валют у банках
За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку України долар змінився в ціні. У середньому коштує 38,27 гривні. У покупці — 37,64 гривні (+0,06), а під час продажу — 38,18 гривні (+0,03). Євро у купівлі — 41,31 гривні (+0,10), під час продажу — 42,28 гривні (+0,13).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, 28 грудня в обмінних пунктах долар купують по 38,19 грн (+0,19), продають по 38,35 грн (+0,25). Євро у купівлі коштує 42,01 грн (+0,31), у продажу — 42,36 грн (+0,46).
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Нагадаємо, упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.
Також ми писали, на українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.
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