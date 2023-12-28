Курс доллара на 28 декабря — в Украине активно дорожает валюта

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на четверг, 28 декабря, несколько выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Новую стоимость валюты обнародовали также финучреждения и обменники.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по информации НБУ, на 28 декабря официальный курс установлен на следующем уровне:

доллар — 37,62 грн (+0,26);

евро — 41,63 грн/евро (+0,48);

злотый — 9,61 49 грн/PLN (+0,12).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар изменился в цене. В среднем стоит 38,27 гривны. В покупке — 37,64 гривны (+0,06), а при продаже — 38,18 гривны (+0,03). Евро в покупке — 41,31 гривны (+0,10), при продаже — 42,28 гривны (+0,13).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 28 декабря в обменных пунктах доллар покупают по 38,19 грн (+0,19), продают по 38,35 грн (+0,25). Евро в покупке стоит 42,01 грн (+0,31), в продаже — 42,36 грн (+0,46).

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Напомним, 18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.

Также мы писали, что на украинском валютном рынке курсовая ситуация в январе 2024 года будет достаточно ожидаемой. Возможны колебания, однако, они будут в пределах допустимых валютных изменений.