Курс доллара на 28 декабря — в Украине активно дорожает валюта

В Украине стремительно дорожает валюта
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на четверг, 28 декабря, несколько выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Новую стоимость валюты обнародовали также финучреждения и обменники.
Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по информации НБУ, на 28 декабря официальный курс установлен на следующем уровне:
- доллар — 37,62 грн (+0,26);
- евро — 41,63 грн/евро (+0,48);
- злотый — 9,61 49 грн/PLN (+0,12).
Курс валют в банках
По информации портала Kurs, на наличном рынке Украины доллар изменился в цене. В среднем стоит 38,27 гривны. В покупке — 37,64 гривны (+0,06), а при продаже — 38,18 гривны (+0,03). Евро в покупке — 41,31 гривны (+0,10), при продаже — 42,28 гривны (+0,13).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, 28 декабря в обменных пунктах доллар покупают по 38,19 грн (+0,19), продают по 38,35 грн (+0,25). Евро в покупке стоит 42,01 грн (+0,31), в продаже — 42,36 грн (+0,46).
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Напомним, 18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.
Также мы писали, что на украинском валютном рынке курсовая ситуация в январе 2024 года будет достаточно ожидаемой. Возможны колебания, однако, они будут в пределах допустимых валютных изменений.
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