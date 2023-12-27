Курс валют на 27 грудня — долар різко втратив у ціні

Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) різко знизили офіційний курс американської валюти. Долар проти попереднього банківського дня втратив 16 копійок.

Про це повідомляється на порталі Нацбанку.

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Так, за інформацією НБУ, на 27 грудня офіційний курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,36 грн (-0,16);

євро — 41,15 грн/євро (-0,21);

злотий — 9,49 грн/PLN (-0,05).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку долар теж змінився у ціні. Середня вартість становить 38,04 гривні. У покупці коштує 37,51 гривні (-0,04), а під час продажу — 38,10 гривні (-0,04). Євро у покупці становить 41,12 гривні (+0,01), а при продажу — 42,04 гривні.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 27 грудня в обмінних пунктах долар купують по 38,00 грн (0,00), продають по 38,10 грн (-0,05). Євро у купівлі коштує 41,70 грн (0,00), у продажу — 41,90 грн (-0,05).

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