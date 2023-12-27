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В Україні різко впав курс долара — скільки зараз коштує валюта

27 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 27 грудня — долар різко втратив у ціні
Обмінний пункт валют у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) різко знизили офіційний курс американської валюти. Долар проти попереднього банківського дня втратив 16 копійок.

Про це повідомляється на порталі Нацбанку.

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Так, за інформацією НБУ, на 27 грудня офіційний курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,36 грн (-0,16);
  • євро — 41,15 грн/євро (-0,21);
  • злотий — 9,49 грн/PLN (-0,05).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку долар теж змінився у ціні. Середня вартість становить 38,04 гривні. У покупці коштує 37,51 гривні (-0,04), а під час продажу — 38,10 гривні (-0,04). Євро у покупці становить 41,12 гривні (+0,01), а при продажу — 42,04 гривні.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 27 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 27 грудня в обмінних пунктах долар купують по 38,00 грн (0,00), продають по 38,10 грн (-0,05). Євро у купівлі коштує 41,70 грн (0,00), у продажу — 41,90 грн (-0,05).

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Нагадаємо, експерти розповіли, на який курс американської валюти можна розраховувати в останній, передсвятковий, тиждень 2023 року.  Стверджують, що ситуація на валютному ринку може різко змінитися ближче до Нового року.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати картки та доступ до застосунку "Приват24" своїх клієнтів. Приводом стають підозрілі, на думку банку, фінансові операції.

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