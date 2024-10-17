Ціни в Україні — цибуля стрімко дорожчає на ринку у жовтні

В Україні стрімко дорожчає популярний овоч — за тиждень ціна зросла на 16%
На українському ринку восени 2024 року стрімко зростає у вартості популярний овоч. Йдеться про цибулю, яка лише за останній тиждень подорожчала на 16%.
Про це йдеться на профільному порталі EastFruit.
Яка ціна на цибулю на ринку у жовтні
Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу, цибуля у гурті вже коштує 10-15 грн/кг залежно від якості та обсягу пропонованих партій. Ціни зростають шаленими темпами.
За словами аналітиків, у жовтні 2024-го вартість цибулі в країні вже в середньому на 33% вища проти аналогічного періоду 2023 року.
"Більшість великих господарств мають намір і надалі підвищувати ціни на якісну продукцію за умови збереження поточних темпів збуту", — повідомляють експерти.
Причини подорожчання цибулі восени
Як зазначають аналітики, українським фермерам доводиться підвищувати відпускні ціни, адже обсяг пропозиції скорочується, а от попит з боку покупців залишається на високому рівні.
Так, переважна більшість господарств уже завершила збиральні роботи, тому пропозиція продукції з поля різко впала.
При цьому якісної продукції на ринку небагато: цього сезону багато некондиційної продукції через посушливе літо та дощову осінь. Зараз торгові компанії, які купують цибулю для зберігання, мають серйозні труднощі з необхідними партіями даної продукції нормальної якості.
Фермери також притримують овоч, щоб продати його ще дорожче пізніше.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні восени значно зросли ціни на низку популярних продуктів, які часто купують у магазинах. До цього списку входять овочі, м’ясо, а також курячі яйця.
Також ми повідомляли, що в Україні популярна національна страва "борщ" щороку стає дедалі більш дорогим задоволенням. Оскільки за останні роки подорожчали основні інгредієнти, так званий "Індекс Борщу" зріс удвічі.
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