Цены в Украине — лук стремительно дорожает на рынке в октябре

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке осенью 2024 года стремительно растет в стоимости популярный овощ. Речь идет о луке, который только за последнюю неделю подорожал на 16%.

Об этом говорится на профильном портале EastFruit.

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Какая цена на лук на рынке в октябре

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга, лук в опте уже стоит 10-15 грн/кг в зависимости от качества и объема предлагаемых партий. Цены растут безумными темпами.

По словам аналитиков, в октябре 2024-го стоимость лук в стране уже в среднем на 33% выше аналогичного периода 2023 года.

"Большинство крупных хозяйств намерены и дальше повышать цены на качественную продукцию при сохранении текущих темпов сбыта", — сообщают эксперты.

Графика. Источник: EastFruit

Причины подорожания лука осенью

Как отмечают аналитики, украинским фермерам приходится повышать отпускные цены, ведь объем предложения сокращается, а спрос со стороны покупателей остается на высоком уровне.

Так, подавляющее большинство хозяйств уже завершило уборочные работы, поэтому предложение продукции с поля резко упало.

При этом качественной продукции на рынке немного: в этом сезоне много некондиционной продукции из-за засушливого лета и дождливой осени. Сейчас торговые компании, покупающие лук для хранения, испытывают серьезные трудности с необходимыми партиями данной продукции нормального качества.

Фермеры также придерживают овощи, чтобы продать их еще дороже позже.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью значительно выросли цены на ряд популярных продуктов, часто покупаемых в магазинах. В этот список входят овощи, мясо, а также куриные яйца.

Также мы сообщали, что в Украине популярное национальное блюдо "борщ" ежегодно становится все более дорогим удовольствием. Поскольку за последние годы подорожали основные ингредиенты, так называемый "Индекс Борща" вырос вдвое.