Нацкешбек за товари — українцям почали виплачувати до 3 тис. грн компенсацій

Мобільний застосунок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 22 жовтня поточного року українці почали отримувати перші виплати за програмою "Національний кешбек". Кошти, нараховані як компенсацію за купівлю українських товарів, можна використати тільки на конкретні цілі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

Читайте також:

Нарахування виплат Нацкешбеку до 3 тис. гривень

Зазначається, що кошти нарахують тим громадянам, сума кешбеку за покупки українських товарів яких становила понад 2 грн за попередній місяць. За підсумком вересня таких споживачів налічується 646,378 тис. осіб.

Розмір кешбеку за купівлю товарів українських виробників — 10% від вартості. Максимально компенсують 3 тис. грн за місяць.

Як можна витратити Нацкешбек

У Мінекономіки розповіли, що витратити кешбек можна на:

медичні послуги;

спорт, кіно, заклади харчування;

комунальні послуги;

мобільний зв'язок;

транспорт;

донати на армію, військові облігації, благодійність.

Зокрема, українці можуть використати кешбек, отриманий за покупки вітчизняних товарів, для розрахунків за спожиту електрику. Для цього необхідно замовити картку "Національний кешбек" у банку та додати її в застосунку "Дія". Потрібно:

створити віртуальну карту у банку;

у застосунку "Дія" знайти відповідний сервіс;

приєднати свій рахунок до сервісу.

Кешбек для оплати електрики можна використати:

через застосунок YASNO в особистому кабінеті;

через чатботи у Viber та Telegram.

Для цього необхідно обрати лише спосіб розрахунку "Карткою" та ввести дані картки Нацкешбеку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, вересні 2024 року споживчий попит в Україні залишався стійким, попри незначне погіршення споживчих настроїв та зростання інфляції. Частково це продиктовано зниженням тривалості повітряних тривог та впливом курсового чинника.

Також ми повідомляли, що громадяни можуть долучатися до програми "Національний кешбек" через єдиний портал держпослуг "Дії". В її рамках у низці магазинів можна буде отримувати грошові компенсації.