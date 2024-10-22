Нацкешбэк за товары — украинцам начали выплачивать до 3 тыс. грн

В Украине стартовали выплаты Нацкешбэка до 3 тыс. грн — на что можно потратить
С 22 октября текущего года украинцы начали получать первые выплаты по программе "Национальный кэшбек". Денежные средства, начисленные в качестве компенсации за покупку украинских товаров, можно использовать только на конкретные цели.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
Начисление выплат Нацкешбэка до 3 тыс. гривен
Отмечается, что средства начислят гражданам, сумма кэшбека за покупки украинских товаров которых составила более 2 грн за предыдущий месяц. По итогам сентября таких потребителей насчитывается 646,378 тыс. человек.
Размер кешбэка за покупку товаров украинских производителей — 10% от стоимости. Максимально компенсируют 3 тыс. гривен в месяц.
Как можно потратить Нацкешбэк
В Минэкономики рассказали, что потратить кешбэк можно на:
- медицинские услуги;
- спорт, кино, заведения питания;
- коммунальные услуги;
- мобильная связь;
- транспорт;
- донаты на армию, военные облигации, благотворительность.
В частности, украинцы могут использовать кешбэк, полученный за покупки отечественных товаров, для расчетов за потребленное электричество. Для этого необходимо заказать карту "Национальный кэшбек" в банке и добавить ее в приложении "Дія". Требуется:
- создать виртуальную карту в банке;
- в приложении "Дія" найти соответствующий сервис;
- подключить свой счет к сервису.
Кешбєк для оплаты электричества можно использовать:
- через приложение YASNO в личном кабинете;
- через чаты в Viber и Telegram.
Для этого необходимо выбрать только способ расчета "Картой" и ввести данные карты Нацкешбэка.
Что еще стоит знать
Напомним, в сентябре 2024 года потребительский спрос в Украине оставался устойчивым, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и рост инфляции. Частично это продиктовано понижением длительности воздушных тревог и влиянием курсового фактора.
Также мы сообщали, что граждане могут присоединяться к программе "Национальный кешбэк" через единый портал госуслуг "Дія". В ее рамках в ряде магазинов можно будет получать денежную компенсацию.
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