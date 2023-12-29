Зарплаты чиновников существенно сократят с 1 января — детали реформы

Государственные служащие. Фото: google.com

В Украине с января 2024 года изменятся правила в начислении заработной платы для государственных служащих. Также часть чиновников ожидает сокращение.

Соответствующие изменения утвердило правительство на своем заседании.

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Как отметил премьер Денис Шмыгаль, украинское правительство продолжает делать шаги по реализации реформы государственного управления. Документ, утвержденный 29 декабря на заседание Кабинета министров, предусматривает новый подход в оплате труда для госслужащих на основе квалификации должностей и грейдов.

" Речь, прежде всего, о справедливости. Ведь никто из руководителей по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты", — пояснил глава правительства.

Главные изменения в начислении заработной платы для госслужащих следующие:

новый минимальный размер должностного оклада;

предел на размер ежемесячных премий.

То есть с 1 января 2024 года отменят стимулирующие выплаты, а объем максимальных премий установят на уровне не более 30% от размера заработной платы. До этого размеры премий были неограниченны, их по своему усмотрению определяли руководители.

"Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% — премии", — пояснил премьер.

Сокращения на госслужбе

Также планируется с 1 января поэтапно оптимизировать работу государственной службы. Так, на первом этапе ожидается сокращение количества должностей чиновников на 20 тысяч.

"Одновременно с 1 января, сообщил он, сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч. И это только первый этап", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Правительство рассчитывает, что новый подход к оплате труда и сокращению вакансий сэкономит государственной казне около 8 млрд гривен. Высвободившиеся средства намерены направить в следующем году на потребности сферы безопасности и обороны.

Что еще стоит знать

Напомним, в местных и апелляционных судах работники получат большие суммы заработной платы в конце 2023 года. В Государственной судебной администрации пообещали повысить стимулирующие выплаты.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году произойдет повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению размера ряда социальных пособий, доплат, налогов и сборов.