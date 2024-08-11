Прожитковий мінімум скасують — якою буде допомога українцям

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують ввести базову соціальну допомогу, яка в майбутньому замінить прожитковий мінімум. Розмір цієї допомоги буде визначатися залежно від складу родини.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю каналу "Рада".

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Детальніше про скасування прожиткового мінімуму

Вона зазначила, що нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним потребам людини. Державна допомога не враховує фактичні умови життя та потреби особи.

"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", — пояснила Жолнович.

Міністерка соціальної політики додала, що розмір допомоги буде залежати від доходів та складу конкретного домогосподарства. Тому Мінсоцполітики пропонує замінити прожитковий мінімум на базову соціальну допомогу, в рамках якої будуть об'єднані різні види виплат.

Наприклад, для осіб з інвалідністю існує близько 100 різних виплат, і орієнтуватися в цьому переліку дуже складно. Замість численних виплат буде введено всього дві: одна для тих, хто тимчасово опинився в бідності, і друга — для догляду, якщо людина втратила працездатність.

Прожитковий мінімум в Україні

Прожитковий мінімум — це грошова оцінка споживчого кошика, який включає мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для підтримки здоров'я людини та забезпечення її основних потреб.

У 2024 році прожитковий мінімум становить 2 920 грн. Для дітей до 6 років він визначений на рівні 2 563 грн, для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн, для працездатних осіб — 3 028 грн, а для осіб, які втратили працездатність, — 2 361 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України надало інформацію щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу у цінах червня 2024 року. Також представлено дані для основних соціальних і демографічних груп населення.

Ми також писали, що на початку липня 2024 року Кабінет міністрів запропонував відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це означає, що будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соціальні виплати.