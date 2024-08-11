Прожиточный минимум отменят — какой будет помощь украинцам

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют ввести базовую социальную помощь, которая в будущем заменит прожиточный минимум. Размер этой помощи будет определяться в зависимости от состава семьи.

Об этом сообщила министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью каналу "Рада".

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Подробнее об отмене прожиточного минимума

Она отметила, что нынешний прожиточный минимум в Украине не отвечает реальным потребностям человека. Государственная помощь не учитывает фактические условия жизни и нужды личности.

"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить", — объяснила Жолнович.

Министр социальной политики добавила, что размер помощи будет зависеть от доходов и состава конкретного домохозяйства. Поэтому Минсоцполитики предлагает заменить прожиточный минимум на базовую социальную помощь, в рамках которой будут объединены разные виды выплат.

Например, для лиц с инвалидностью существует около 100 различных выплат, и ориентироваться в этом списке очень сложно. Вместо многочисленных выплат будет введено всего две: одна для временно оказавшихся в бедности, и вторая — для ухода, если человек потерял трудоспособность.

Прожиточный минимум в Украине

Прожиточный минимум — это денежная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для поддержания здоровья человека и обеспечения его основных потребностей.

В 2024 году прожиточный минимум составляет 2 920 грн. Для детей до 6 лет он определен на уровне 2 563 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн, для трудоспособных лиц — 3 028 грн, а для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство социальной политики Украины предоставило информацию о фактическом размере прожиточного минимума на одного человека в ценах июня 2024 года. Также представлены данные основных социальных и демографических групп населения.

Мы также писали, что в начале июля 2024 Кабинет министров предложил отказаться от повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2025-2027 годы. Это означает, что будут заморожены зарплаты в бюджетной сфере и всевозможные социальные выплаты.