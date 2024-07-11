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В Україні скасують оподаткування кешбеку в рамках платформи "Зроблено в Україні" — деталі

11 липня 2024 19:00
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Звільнення від оподаткування кешбеку на платформі "Зроблено в Україні" — законопроєкт
Засідання Кабміну. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. Йдеться про оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у вівторок, 2 липня.

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Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та встановити, що до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи, отриманих в рамках реалізації проєкту щодо надання кешбеку покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" на умовах, затверджених КМУ.

"Відповідні зміни до Податкового кодексу України забезпечать звільнення від оподаткування виплат (кешбеку) фізичним особам — споживачам, які є учасниками Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", — додав Мельничук.

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Допис Мельничука. Фото: скриншот

Платформа "Зроблено в Україні" — що відомо

Указом Президента України від 26.01.2024 № 31/2024 була ініційована Всеукраїнська економічна платформа "Зроблено в Україні", основною метою якої є підтримка українського виробництва та споживання місцевих товарів.

Ця платформа створена для постійної взаємодії та координації дій між державними органами, представниками переселених підприємств, вітчизняним бізнесом, громадськими організаціями підприємців, іноземними інвесторами, політичними лідерами, вченими та експертами.

Платформа "Зроблено в Україні" стала майданчиком для ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади і бізнесу, стимулювання ділової активності українських виробників, просування та популяризації української продукції і покращення інвестиційного клімату.

Нагадаємо, Кабмін затвердив додаткову фінансову винагороду військовослужбовцям у розмірі 70 тисяч гривень. Її зможуть отримати бійці, які виконують бойові задачі на лінії розмежування, на ТОТ або на російській території.

Раніше Кабмін забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки. Про це йдеться у наказі від 21 червня 2024 року

Кабінет міністрів українці податки гроші Україна

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