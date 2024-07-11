Освобождение от налогообложения кэшбека на платформе "Сделано в Украине" — законопроект

Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в подраздел 1 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины. Речь идет о налогообложении государственной денежной помощи (кэшбека) в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 2 июля.

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Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины и установить, что в общий месячный налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы, полученные в рамках реализации проекта по предоставлению кэшбека покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" на условиях, утвержденных КМУ.

"Соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины обеспечат освобождение от налогообложения выплат (кэшбека) физическим лицам — потребителям, которые являются участниками Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", — добавил Мельничук.

Пост Мельничука. Фото: скриншот

Платформа "Сделано в Украине" — что известно

Указом Президента Украины от 26.01.2024 №31/2024 была инициирована Всеукраинская экономическая платформа "Сделано в Украине", основной целью которой является поддержка украинского производства и потребления местных товаров.

Эта платформа создана для постоянного взаимодействия и координации действий между государственными органами, представителями переселенных предприятий, отечественным бизнесом, общественными организациями предпринимателей, иностранными инвесторами, политическими лидерами, учеными и экспертами.

Платформа "Сделано в Украине" стала площадкой для эффективного диалога и объединения усилий власти и бизнеса, стимулирования деловой активности украинских производителей, продвижения и популяризации украинской продукции и улучшения инвестиционного климата.

Напомним, Кабмин утвердил дополнительное финансовое вознаграждение военнослужащим в размере 70 тысяч гривен. Ее смогут получить бойцы, выполняющие боевые задачи на линии разграничения, на ВОТ или на российской территории.

Ранее Кабмин забронировал от мобилизации весь персонал неправительственных организаций и предприятий, имеющих иностранное финансирование и критически важных для функционирования экономики. Об этом говорится в приказе от 21 июня 2024 года.