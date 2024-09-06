Повышение тарифов и проблемы с доступом в интернет — что изменится с 1 октября

Работа на компьютере. Фото: Pexels

С октября украинцев ожидает существенное повышение тарифов и возможные проблемы с доступом в интернет. Это связано с планируемым переходом на общую систему налогообложения.

Об этом сообщает Today.ua со ссылкой на участников рынка коммуникационных услуг.

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Отмечается, что такая процедура может являться попыткой монополизировать рынок в пользу крупных компаний. Как пояснила исполнительный директор группы компаний "Мой провайдер" Людмила Кокоровец, это может повлечь закрытие многих мелких предприятий, обслуживающих поселки и села.

"А если они и будут предоставлять свои услуги, то совсем за другие деньги. Это приведет к тому, что в Одессе люди будут платить за интернет условно 300 гривен в месяц, а где-нибудь в отдаленных районах — 1300 и больше", — добавила она.

Также отмечено, что в Украине существует конкуренция между небольшими компаниями, обеспечивающая клиентам разумные цены и высокий уровень обслуживания.

"Рынок, лишенный конкуренции, неизбежно потеряет в качестве услуг и придет к росту цен", — сказал представитель компании IT-KARKAS Роман Перун.

Глава Одесской ОВА, в свою очередь, предложил провайдерам создать рабочую группу для систематизации их предложений, чтобы иметь четкий план действий.

"Это всеукраинское явление, поэтому Одесса не может автономно что-либо изменить, и нужно обращаться в Государственную фискальную службу", — сказал он.

Что еще нужно знать

Напомним, после массированных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в стране часто выключают свет, а значит, пропадает интернет-соединение. Но у многих людей есть возможность провести дома оптоволокно и забыть о проблемах с интернетом.

Мы также писали, что мобильный оператор "Київстар" запланировал обновление тарифов, которое вступило в силу с 1 сентября. Нововведение окажет влияние на цены тарифных планов, а также на объемы предоставленных минут и гигабайтов.