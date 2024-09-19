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В Украине сильно вырастет налог на депозиты — сколько нужно будет платить

19 сентября 2024 14:15
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налог на прибыль — какой процент нужно платить за депозиты
Пополнение счета в терминале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине планируется повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что увеличит общую налоговую нагрузку на доходы от депозитов до 23%. Это существенно уменьшит доходность депозитов, что может повлечь за собой отток средств из депозитов и изменение инвестиционных приоритетов вкладчиков, в частности, на иностранную валюту.

Об этом сообщает Минфин.

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Основным фактором, влияющим на доходы от депозитов, стало повышение налоговой нагрузки на банковские вклады.

В Украине налог на доходы с депозитов был введен в 2014 году со ставкой НДФЛ 15%, впоследствии возросшей до 18%. При этом прибыль от инвестиций в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) остается необлагаемой.

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Украинский индекс ставок по депозитам физлиц. Скриншот: Минфин

В настоящее время физические лица, имеющие деньги на депозитах, платят 19,5% налогов с доходов от своих вкладов. Эта сумма составляет 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. Если законопроект, предусматривающий повышение военного сбора до 5%, будет принят и подписан Президентом, общий налог возрастет до 23%. Это создаст дополнительную нагрузку на вкладчиков, уже сталкивающихся со снижением доходности депозитов.

При повышении налогов фактическая доходность депозитов существенно уменьшится. К примеру, по текущим ставкам после уплаты налогов доходность трехмесячных депозитов составляет 10,5% годовых, но после повышения военного сбора она снизится до 10%. Для депозитов на шесть месяцев реальная доходность сейчас составляет 9,8% годовых, а после повышения налогов упадет до 9,3%. На депозитах на 12 месяцев доходность сейчас составляет 10,4% годовых, но рост налогов снизит ее до 9,9%.

Что еще нужно знать

Напомним, Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады рекомендовал принять законопроект в первом чтении, предусматривающий масштабное повышение налогов в стране. В случае принятия документа новые налоги введут "задним числом" — с 1 октября 2024 года.

Мы также писали, что недавно Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий повышение налогов. Согласно документу, военный сбор вырастет с 1,5% до 5%. В то же время, некоторые граждане будут освобождены от уплаты этого налога.

налоги деньги депозиты доходы военный сбор прибыль

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