Ціни на зернові в Україні станом на 10 липня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: André Rathgeber/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок російського вторгнення значно постраждали експортери українського зерна. Військові дії призвели до руйнування чи пошкодження багатьох сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншої важливої ​​інфраструктури аграрного сектору. Крім того, Росія продовжує атакувати українські порти у Чорному морі. Проте, попри всі зусилля окупантів, українські експортери показали значне зростання у першому півріччі 2024 року, збільшивши фізичні обсяги продажу товарів на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 10 липня.

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Станом на 10 липня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 243 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 10 липня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла на 1,8%. Так, у вівторок, 2 липня, одна тонна пшениці оцінювалась у 7 110 грн, що становило тижневий мінімум. Втім, весь тиждень вартість цієї зернової культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. В решті решт у вівторок, 9 липня, ціна пшениці зросла до свого тижневого максимуму у 7 243 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак сказав, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Попри значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю минулого року.

"Цього року, попри те що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника, кукурудзи та ячменю.