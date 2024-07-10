Цены на зерновые в Украине на 10 июля 2024 года

Уборка урожая. Фото: André Rathgeber/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате российского вторжения значительно пострадали экспортеры украинского зерна. Военные действия привели к разрушению или повреждению многих сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другой важной инфраструктуры аграрного сектора. Кроме того, Россия продолжает атаковать украинские порты в Черном море. Однако, несмотря на все усилия оккупантов, украинские экспортеры показали значительный рост в первом полугодии 2024 года, увеличив физические объемы продаж товаров на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 10 июля.

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По состоянию на 10 июля 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7243 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 10 июля. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни выросла на 1,8%. Так, во вторник, 2 июля, одна тонна пшеницы оценивалась в 7 110 грн, что составляло недельный минимум. Впрочем, всю неделю стоимость этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В конце концов, во вторник, 9 июля, цена пшеницы выросла до своего недельного максимума в 7 243 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак сказал, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины необходимо от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные потери, сельское хозяйство страны продолжает свой путь обновления, что подтверждается ростом как площадей посева, так и объемов урожая в прошлом году.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в июле цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника, кукурузы и ячменя.