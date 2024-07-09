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В Україні обвалились ціни на сою — скільки коштує зерно у липні

9 липня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 9 липня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Wolfgang Weiser/Pexels
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Українські морські порти знизили свою активність унаслідок російської війни в Україні. Війна завдала збитків сільськогосподарській інфраструктурі, ускладнивши виробництво та експорт зерна. Проте тепла погода, що встановилася в Україні, значно сприяла розвитку та збору хорошого врожаю. У третій декаді червня в країні зберігалася достатня вологість повітря, що запобігала утворенню суховіїв. Станом на 30 червня на півдні країни вже масово збирали озимі зернові, а на решті території зернові озимі та ярі досягли воскової та повної стиглості на 1-3 тижні раніше, ніж звичайно.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 9 липня 2024 року.

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Станом на 9 липня середня ціна на сою в Україні становить 16 287 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 9 липня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 9 липня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціни на сою в Україні значно впали. За тиждень її вартість зменшилася майже на 3%. Так, у понеділок, 1 липня ціна на цю зернову культуру була на найнижчому за 7 днів рівні — 16 760 грн за тонну. У середу, 3 липня, ціна тонни сої впала до 16 684 грн. Щоправда, така вартість цієї зернової культури протрималась лише один день. У четвер, 4 липня, вона впала до свого тижневого мінімуму у 16 287 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Ціни на зернові в Україні станом на 9 липня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів майже не впливає на загальний обсяг експорту зернових. Він сказав, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в липні ціни на пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшникакукурудзи та ячменю.

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