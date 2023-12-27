Курс валют на 27 декабря – доллар резко потерял в цене

Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины резко снизили официальный курс американской валюты. Доллар против предыдущего банковского дня потерял 16 копеек.

Об этом сообщается на портале Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по информации НБУ, на 27 декабря официальный курс установлен на таком уровне:

доллар — 37,36 грн (-0,16);

евро — 41,15 грн/евро (-0,21);

злотый — 9,49 грн/PLN (-0,05).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на украинском наличном рынке доллар тоже изменился в цене. Средняя стоимость составляет 38,04 грн. В покупке стоит 37,51 гривны (-0,04), а при продаже — 38,10 гривны (-0,04). Евро в покупке составляет 41,12 гривны (+0,01), а при продаже — 42,04 гривны.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 27 декабря в обменных пунктах доллар покупают по 38,00 грн (0,00), продают по 38,10 грн (-0,05). Евро в покупке стоит 41,70 грн (0,00), в продаже — 41,90 грн (-0,05).

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Напомним, эксперты рассказали, на какой курс американской валюты можно рассчитывать в последнюю, предпраздничную, неделю 2023 года. Утверждают, что ситуация на валютном рынке может резко измениться поближе к Новому году.

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