Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине резко упал курс доллара — сколько сейчас стоит валюта arrow

В Украине резко упал курс доллара — сколько сейчас стоит валюта

27 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 27 декабря – доллар резко потерял в цене
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины резко снизили официальный курс американской валюты. Доллар против предыдущего банковского дня потерял 16 копеек.

Об этом сообщается на портале Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, по информации НБУ, на 27 декабря официальный курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 37,36 грн (-0,16);
  • евро — 41,15 грн/евро (-0,21);
  • злотый — 9,49 грн/PLN (-0,05).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на украинском наличном рынке доллар тоже изменился в цене. Средняя стоимость составляет 38,04 грн. В покупке стоит 37,51 гривны (-0,04), а при продаже — 38,10 гривны (-0,04). Евро в покупке составляет 41,12 гривны (+0,01), а при продаже — 42,04 гривны.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 27 декабря
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 27 декабря в обменных пунктах доллар покупают по 38,00 грн (0,00), продают по 38,10 грн (-0,05). Евро в покупке стоит 41,70 грн (0,00), в продаже — 41,90 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, эксперты рассказали, на какой курс американской валюты можно рассчитывать в последнюю, предпраздничную, неделю 2023 года. Утверждают, что ситуация на валютном рынке может резко измениться поближе к Новому году.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать карты и доступ к приложению "Приват24" своих клиентов. Поводом становятся подозрительные финансовые операции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме