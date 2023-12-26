Курс долара перед Новим роком — про що попереджають експерти

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Експерти розповіли, на який курс американської валюти можна розраховувати в останній, передсвятковий, тиждень 2023 року. Стверджують, що ситуація на валютному ринку може різко змінитися ближче до Нового року.

Про це розповів керівник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

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Як зазначає фахівець, в останній тиждень року ситуація на ринку залишатиметься доволі обнадійливою і, ймовірно, найкращою за рік, що добігає кінця.

Він вважає, що на тлі "керованої гнучкості" Національним банком України (НБУ) на безготівковому ринку може на деякий час повернутися панування пропозиції над попитом. Це позначиться на поточному курсі. Очікується, що курсовий коридор буде в таких рамках:

37-37,75 гривні за долар

39-40,5 гривень за євро.

Водночас, поточні курсові зміни не будуть вищі за 0,2 грн, а різниця між курсом купівлі та продажу — менше 0,1 грн.

Такий розвиток ситуації буде забезпечений завдяки подальшій тактиці м’якого втручання НБУ шляхом валютних інтервенцій на міжбанківському ринку.

"Водночас після скасування валютних обмежень готівковий ринок впевнено наслідуватиме курсову поведінку міжбанку, а гравці ринку конкуруватимуть між собою власними курсами. Крім того, об’єктивне домінування пропозиції над попитом через "святковий фактор" ще більше зблизить готівковий курс до міжбанківського", — наголосив експерт.

При цьому в останній тиждень року різниця може стати фактично нульовою. Таке зближення зараз вважається як ситуативне, однак не виключають, що ця ситуація збережеться і на початку 2024 року, додав Тарас Лєсовий.

Який зараз курс долара в Україні

За даними порталу Мінфін, на готівковому ринку долар дещо втратив у вартості у купівлі — 38,15 грн/дол. (-0,01), у продажу — 38,00 грн/дол. (-0,01).

Джерело: Мінфін

За даними НБУ, на 26 грудня офіційний курс встановлено на такому рівні:

долар — 37,52 грн (-0,03);

євро — 41,36 грн/євро (-0,01).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

Також ми писали, що курсова ситуація у новому році не принесе істотних змін. Все завдяки впровадженій Національним банком України (НБУ) стратегії "керованої гнучкості" спільно з вектором на зниження різниці між курсами безготівкового та готівкового ринків.