Цены на арбузы резко повысились — как изменилась стоимость в Украине

Арбузы и дыни на прилавке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине отпускные цены на арбузы выросли на 23%. В частности, это произошло из-за уменьшения объемов предложения по местным хозяйствам.

Об этом сообщает EastFruit.

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Почему выросли цены на арбузы

"Уже сегодня производителям удается отгружать арбузы по 7-15 грн/кг (0,17-0,36 долл./кг), что в среднем на 23% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", — говорится в сообщении.

Цены на арбузы в Украине выросли из-за уменьшения поставок из местных хозяйств, которое произошло из-за засухи и высоких температур. Часть урожая погибла в полях. Однако рыночные эксперты считают это временным. Они прогнозируют, что с возобновлением сбора урожая предложение арбузов вырастет, что приведет к быстрому снижению цен.

В результате солнечных ожогов качество арбузов в полях ухудшилось, что приведет к увеличению доли некондиционной продукции, которую фермеры пытаются реализовать как можно быстрее. Однако предложение арбузов на внутреннем рынке может расти, поскольку некоторые хозяйства в центральных и западных областях только начинают массовый сбор.

Несмотря на рост цен, арбузы в Украине продаются в среднем на 52% дешевле, чем во второй половине июля 2023 года.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские производители в течение года повышали оптовые цены своей продукции из-за ряда факторов на фоне войны. В итоге промышленные товары в июне 2024 против июня 2023-го выросли на 26,7%.

Мы также сообщали, что в Украине из-за аномальной жары и перебоев с электроэнергией для полива существенно страдает урожай овощей на юге страны, что может привести к дефициту на рынке к концу лета. В этой связи, следует готовиться к более высоким ценам.