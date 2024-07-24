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В Україні гуртові ціни на продукти зросли на 10% — хто в лідерах

24 липня 2024 14:00
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні — виробники дорожче реалізують продукцію у 2024 році
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українські виробники протягом року підвищували гуртові ціни своєї продукції через низку факторів на тлі війни. У підсумку промислові товари у червні 2024 року проти червня 2023-го зросли на 26,7%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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Як змінились гуртові ціни від виробників

За інформацією Держстату, ціни від виробників у межах країни підвищились сильніше, аніж за її межами.

Зокрема, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів підвищилось загалом у вартості на 10,6%, з яких в межах країни — на 9,6%, за її межами — на 11,7%.

Як зазначає статистичне відомство, найбільше підскочили ціни на виробництво м'яса. Виробники реалізовують на 15,6% дорожче. З них всередині України зростання виробництва м'яса становило 15,5%. Також підвищилось ціни виробництво молочних продуктів. Зростання за рік становило 13,7%, з них усередині країни — на 12,9%.

 

ціни на продукти
Джерело: Держстат

Водночас, за інформацією Держстату, середні ціни на продукти харчування в країні у червні цього року проти червня минулого року впали на 0,1%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні через аномальну спеку та перебої з електроенергією для поливу суттєво страждає врожай овочів на півдні країни, що може призвести до дефіциту на ринку під кінець літа. У зв'язку з цим слід готуватися до вищих цін.

Раніше ми писали, що на українських полицях очікується подорожчання молока та кисломолочних продуктів через зростання вартості сировини, енергетичні та інші витрати. Відомо, коли слід чекати різкого зростання цін.

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